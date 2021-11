Pas vraiment surpris par la défaite d’hier, Ryad Boudebouz est déjà focalisé sur la prochaine échéance de l’AS Saint-Étienne.

Malgré leur ouverture du score hier, les Verts ont enchaîné une nouvelle défaite à la maison face au Paris Saint-Germain (1-3). Interrogé après la rencontre, Ryad Boudebouz retient le bel état d’esprit de ses coéquipiers, qu’il faudra à nouveau montrer mercredi (19h) à Brest, pour quitter cette place de lanterne rouge de Ligue 1.

« On fait une bonne entame. On mène 1-0, mais il y a cette expulsion et derrière on s’incline. C’est dommage. On a tout donné mais Paris reste Paris. Des regrets ? Oui. Parce qu’on a fait de bonnes choses et qu’on a mené. L’expulsion a été le tournant. Mais on n’a pas à rougir de notre prestation. Le chemin est encore long et c’est avec cette mentalité qu’on va s’en sortir. On a rivalisé avec Paris pendant une bonne partie du match, on a montré des choses intéressantes. On sait ce qu’on doit faire pour s’en sortir. Et puis Paris, c’est à part, c’est autre chose. Le vrai match pour nous c’est le prochain, à Brest. »