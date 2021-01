L’AS Saint-Etienne a annoncé la signature du jeune gardien sénégalais de 19 ans Boubacar Fall pour venir remplacer Stéphane Ruffier qui a quitté l’équipe il y a quelques heures.

Les Verts ne traînent pas en route et officialisent leur nouveau gardien du nom de Boubacar Fall. Il s’agit d’un pari sur l’avenir pour les dirigeants du Forez qui voient en lui un futur titulaire en puissance. Troisième gardien du Sénégal derrière Edouard Mendy et Alfred Gomis, il est considéré comme un vrai espoir au pays et représente l’avenir. Voici ses premiers mots.

« Je suis d’autant plus heureux de signer à l’AS Saint-Étienne que ce club a déjà accueilli de grands joueurs sénégalais. Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m’a dit beaucoup bien de Saint-Étienne. J’espère être à la hauteur de la confiance du coach et des dirigeants. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que je poursuive ma progression. » Fall arrive en provenance du Guediawaye FC à Dakar au Sénégal.