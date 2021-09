En grandes difficultés cette saison, l’AS Saint-Etienne vit un moment charnière. Un rachat est de plus en plus proche alors que le club enchaîne les mauvais résultats. Une nouvelle ère annoncée dont se méfie Denis Balbir. Le chroniqueur de But Football Club craint une désillusion à la Girondins de Bordeaux.

« Personnellement, je pense qu’il faut rester méfiant. Ne pas penser que le sauveur débarque dans le Forez, que Cristiano Ronaldo va venir à Saint-Etienne… Avant de faire table rase et d’accepter les millions, il faut prendre le temps de tout regarder, de tout étudier. L’AS Saint-Etienne fait partie du patrimoine du football français. On a vu ce que la vente de Bordeaux avait occasionné et où en sont les Girondins aujourd’hui au niveau du bricolage. Quand on vend un club à quelqu’un qui est totalement étranger au football, il faut d’abord tout verrouiller. […] Tout le monde est d’accord pour que Saint-Etienne se dote d’une équipe exceptionnelle et tente à nouveau de jouer les premiers rôles. Moi le premier. Mais avant cela, il faut des garanties solides. Je préfère que l’ASSE joue la 10e ou la 15e place avec l’assurance d’une pérennité que de partir dans un deal totalement ubuesque, sans anticipation ni projet construit et qui peut s’avérer négatif sur la durée. »