Denis Balbir est rassuré. L’ASSE a remporté un match important le week-end dernier dans la course au maintien en Ligue 1 face à Angers. Le consultant estime que le plus dur est fait pour les Verts.

« Ce qu’il faut retenir du week-end dans la course au maintien, c’est qu’encore une fois l’ASSE a su marquer des points quand il le fallait. Maintenant il va falloir optimiser cette performance vendredi soir contre Monaco. Ce ne sera pas simple face à l’un des favoris au titre. Jusqu’à présent, Saint-Etienne n’a pas su prendre les bons virages. Pour moi, les trois points glanés à Angers seront peut-être ceux du maintien. En tout cas, ils éloignent un peu plus Lorient et Nîmes, tout en permettant de recoller sur Strasbourg », a indiqué le consultant de But!.