Prévue il y a déjà plusieurs mois, la vente de l’ASSE devrait finalement être bouclée en juin 2023.

Au point mort depuis plusieurs mois, le projet de vente de l’AS Saint-Étienne n’a pas été abandonné, mais simplement reporté à en croire les informations de nos confrères du Progrès et de L’Equipe. En effet, la priorité est aujourd’hui donnée à la fin de saison des Verts, toujours 18e de Ligue 1 et à la lutte pour le maintien. Par ailleurs, le club devrait récolter environ 30 millions d’euros en fin de saison grâce à l’accord conclu entre la LFP et la société d’investissement CVC Capital Partners. De quoi faire survivre les Verts avant de relancer les procédures de vente du club l’année prochaine.

En effet, la vente de l’ASSE pourrait revenir au centre de l’actualité à la fin de la saison prochaine, soit en juin 2023. Ces derniers jours, les médias ont évoqué la possible arrivée d’un actionnaire minoritaire. Mais comme l’explique En Vert et Contre Tous, « la perspective d’une troisième tête actionnariale n’est de toute façon pas d’actualité ». Les responsables stéphanois ont commencé à préparer la saison prochaine sans savoir qui dirigera le navire, mais aussi sans savoir qui composera l’effectif, étant donné que de nombreux cadres voient leur contrat expirer à la fin de la saison.