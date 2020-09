Wesley Fofana pourrait quitter les Verts avant la fin du mercato. Rien d’inquiétant pour l’ASSE selon Denis Balbir.

“Face aux Canaris, on a pu mesurer l’importance de Wesley Fofana dans cette équipe. Et pourtant, je ne suis pas de ceux qui tirent sur la défense. Je n’ai pas trouvé Harold Moukoudi si mauvais que ça. Il s’est retrouvé titulaire suite à l’absence de Fofana et, pour une incorporation dans le onze, il a fait ce qu’il a pu. On sait très bien le manque que Saint-Etienne aura si Fofana s’en va. Bien sûr que sans Fofana sans Saliba, l’équipe est amoindrie. Avec ces deux-là, l’ASSE avait l’un ou le meilleur axe central de France”, a indiqué le commentateur de M6.

Avant de poursuivre : “Bien sûr Fofana pouvait être vendu 45 M€ l’an prochain s’il fait une saison exemplaire maintenant peut-être que le club préfèrera jouer la sécurité pour un joueur dont la tête a tourné. Dans ce cas, autant y aller, foncer et le « sacrifier »…L’ASSE peut compter sur Moukoudi, sur un jeune Guinéen fraichement appelé en sélection (Sow). Il y a d’autres solutions. La réussite de Maçon est inspirante, alors que tout le monde disait qu’il fallait recruter urgemment un latéral gauche. Il y a plein de bonnes surprises qui peuvent arriver au delà de la mauvaise que serait un départ de Fofana. Ce n’est pas parce que Fofana va et veut partir que Saint-Etienne va couler et sera relégable.”