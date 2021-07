Laurent Batlles sera présent avec Troyes cette saison en Ligue 1 et a évoqué la rencontre à Saint-Etienne.

« C’est Saint-Etienne. Tous mes amis m’ont déjà appelé. Certains veulent venir voir le match aller à Troyes. La rencontre à Geoffroy-Guichard sera très forte pour moi. Ma famille sera là et il y aura aussi les retrouvailles avec le public stéphanois. C’est quelque chose que j’ai vite regardé, j’aurais aimé que ce soit plus tôt », a indiqué le coach de Troyes.

Et d’ajouter : « Quand j’ai mis un terme à ma carrière de joueur, Saint-Etienne m’a donné les moyens de passer mes diplômes de coach. Ce n’est pas négligeable. Ce club m’a beaucoup donné en tant que joueur et entraîneur. Je l’ai toujours dit aux deux présidents et au directeur général de l’époque : ce sont eux qui m’ont permis d’avoir cette reconversion. Je les remercie. »