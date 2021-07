La vente du club pourrait avoir une conséquence directe sur l’avenir de Claude Puel à la tête des Verts.

« Il y a beaucoup d’incertitudes avec l’histoire de la vente du club. Si le club est vendu, Claude Puel pourrait ne pas être reconduit (son contrat arrive à terme en juin 2022). (…) Claude Puel a récemment indiqué que le tournant devrait avoir lieu l’an prochain, au moment de la fin de son contrat. Est-ce un message de sa part ? Oui, c’est possible. Il aimerait certainement pouvoir rester quelques années en plus pour constater le fruit de son travail et incarner le redémarrage d’un club avec les jeunes qu’il a lancés », a indiqué Denis Balbir dans But!.

Et d’ajouter : « Claude Puel restera comme celui qui a lancé énormément de jeunes avec du culot. Il a pris beaucoup de risques ces derniers temps. C’est peut-être un message, car lancer des jeunes sur un ou deux ans et ne pas pouvoir en profiter, ça serait dommage. Je pense que la stabilité dans un club, sans faire de Claude Puel un nouveau Guy Roux, c’est important. »