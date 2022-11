Meilleur buteur du club et même de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso réalise un bon début de saison individuellement du côté de l’AS Saint-Etienne. Mais le buteur ivoirien ne souhaite pas discuter d’une prolongation alors que son contrat se termine en fin de saison.

“Je sais que l’ASSE a émis le souhait de me prolonger mais moi, je me focalise sur le terrain. Tout le monde a envie de jouer au plus haut niveau possible. je suis ambitieux, on verra ou cela mène mais pour le moment, je suis focus à 100 % sur Saint-Étienne », a déclaré le joueur de 25 ans dans une interview accordée au Progrès.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSport.fr%2Fposts%2Fpfbid02xxYsXJrRBJT6Fw2XsXbY5NJ1UiKBJmzHxzu5F9Uy6gjh6PLgBQEYUnwezdtmNDFMl&show_text=true&width=500