Actuel dernier du championnat de France de Ligue 1 avec quatre petits points, l’AS Saint-Etienne sort d’une très lourde défaite 5 buts à 1 sur la pelouse de Strasbourg. Un gros revers sans Ignacio Ramirez laissé à l’écart par Claude Puel.

L’attaquant uruguayen n’a pas été présent lors de cette déroute collective et il peine réellement à s’imposer dans sa nouvelle équipe. Dans une interview accordée au journal uruguayen « El Païs », c’est sa femme Anto Lima qui parle des difficultés de son compagnon et notamment la barrière de la langue. « Ce qui est compliqué, c’est la langue. Nous prenons des cours. Ils ne parlent pas plus que le français ici. Peu parlent anglais. […] Ignacio ? La langue lui coûte. » Explique-t-elle.

Avant de conclure et parler de jeu : « Il est impatient et attend une autre occasion d’avoir plus de minutes et de pouvoir marquer un but. J’ai une grande confiance en lui et lui aussi. Tout a été très brusque. Quand il est arrivé, deux jours plus tard, ils l’ont mis en jeu, sans grande adaptation. Cinq jours plus tard, dans un autre match, il jouait comme titulaire. La communication était difficile sur le terrain. » Pour rappel, l’attaquant de 24 ans a rejoint le Forez cet été en prêt en provenance du Liverpool FC Montevideo en Uruguay.