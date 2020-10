Alors qu’il a déjà passé sa visite médicale, le prêt de Mbaye Niang devait être officialisé ces dernières heures. Mais, cela n’a pas encore été le cas en raison de certains contretemps.

Selon les informations de “l’Equipe”, les deux agents du Sénégalais se sont présentés à Saint-Etienne dans le but de toucher leur commission sur le futur prêt du joueur. Problème, ce transfert a été négocié par le joueur lui-même et ce dernier reproche à ses agents l’échec avec l’Olympique de Marseille durant le mercato. Les agents ne semblent donc pas partager cet avis et bloquent pour le moment son officialisation au sein de la maison verte.