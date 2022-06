Le capitaine de l’AS Saint-Étienne Wahbi Khazri était l’invité de Rothen s’enflamme sur RMC pour répondre à l’article de L’Equipe.

Après la descente, à Saint-étienne c’est l’heure de faire les comptes. Ce matin, l’Équipe affirmait que Wahbi Khazri aurait tenté de négocier une prime de maintien avant que la direction ne refuse et envisage de la redistribuer aux autres salariés du club, le joueur a démenti l’information du quotidien sur l’antenne de RMC, “Dieu merci je gagne bien ma vie, j’ai menacé personne pour avoir le salaire que j’avais. Des joueurs du vestiaire m’ont dit Whabi en tant que capitaine cela serait bien que tu ailles voir la direction pour savoir s’il il y aurait une prime en cas de maintien. Je leur ai dit, les gars une prime c’est compliqué on est dernier. Je suis allé voir Loïc Perrin qui est directeur sportif. Je lui ai dit ce qui serait bien, c’est de récompenser s’il y a un maintien les gens du bâtiment des joueurs professionnelles qui comprend les kinés, les femmes de ménages etc… Mettre un prime à ses gens-là qui n’ont pas des gros salaires, et dedans j’ai inclus les joueurs. Une prime qui serait aux alentours de 2000 à 3000 euros mais pour tous le monde“, s’est exclamé le capitaine des Verts.