Officiellement en vente depuis plusieurs mois, l’AS Saint-Étienne n’arrive pas à trouver le bon repreneur. Une situation qui inquiète le consultant de la radio RMC Jean-Michel Larqué.

« Il est évident que lui, aujourd’hui, veut faire de l’argent sur la vente. Non seulement il veut faire de l’argent, mais il veut en plus garder des prérogatives. Je pense que Jean-Michel Roussier n’est pas bien vu parce que si son projet l’emporte, Roussier va entrer à la Ligue. Et aux dépens de qui ? De Caïazzo. Il voudrait faire de l’argent et garder le trône. Et pendant ce temps, le club coule. Je pense qu’il y a des torts partagés, mais celui qui bloque tout aujourd’hui, c’est Caïazzo. C’est clair. Il a envie de garder son poste à la Ligue, et continuer de briller là-bas », a indiqué le consultant.