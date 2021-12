Mercredi soir, l’AS Saint-Étienne s’est une nouvelle fois incliné, 1-0, face au FC Nantes lors de la 19e journée de Ligue 1. Les verts, qui sont lanterne rouge du championnat, vivent une saison compliquée mais le milieu de terrain Adil Aouchiche demande à ses coéquipiers de ne rien lâcher afin d’obtenir de maintenir le club en Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne va droit dans le mur. Pour la première de Pascal Dupraz en Ligue 1, les verts se sont inclinés, 1-0, face au FC Nantes pour le compte de la 19e journée. L’ASSE, qui compte seulement 12 points, termine la première phase à la dernière place avec cinq points de retard sur Bordeaux, 17e et premier non relégable.

À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain stéphanois, Adil Aouchiche a estimé qu’il ne manque pas grand chose à son équipe pour prendre des points et sortir de la zone rouge: « C’est dur, ça fait un moment que ça dure. On met les bons ingrédients, je pense qu’il manque très peu pour récupérer des points et gagner des matchs. On a relevé la tête en deuxième période. On a bien forcé, on voulait marquer. Il faudra travailler, il reste des matchs. C’est avec cette mentalité qu’on ira chercher des points. Il ne faut pas lâcher », a avoué l’ancien Parisien sur Prime Video.