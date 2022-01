Denis Balbir, consultant pour le média But!, demande un peu de patience avant de donner un verdict sur le passage de Pascal Dupraz chez les Verts.

« Les Verts sont en huitièmes de finale. C’est bien. Maintenant je ne pense pas que la Coupe doit devenir un objectif pour sauver la saison. Pascal Dupraz est dans son rôle en disant qu’égoïstement il rêve de remporter cette compétition. Evidemment que quand on démarre dans une Coupe, c’est pour la gagner ! Mais cela ne doit pas être une obsession : le plus important ça reste le maintien », a indiqué le consultant de But!.

Et d’ajouter à son explication : « Aujourd’hui, Saint-Etienne est dans une situation telle que chaque victoire est bonne à prendre, même si elle se glane contre une équipe de rang inférieur. (…) Est-ce que l’on sent déjà une évolution à l’ASSE avec Pascal Dupraz ? C’est encore un peu tôt pour juger mais c’est important de parvenir déjà à gagner quelques matchs. La Duchère, Jura Sud… C’était des matchs qui auraient pu se transformer en cauchemar. (…). Les Verts ont respecté l’adversaire. La prochaine étape c’est de retranscrire ce qui s’est passé en Coupe de France en Ligue 1 en étant plus réaliste que face à Nantes. De là à dire qu’il y a déjà un effet Dupraz dans le système, l’utilisation des joueurs, dans le détail tactique ? Cela me paraît prématuré de tirer déjà des leçons. »