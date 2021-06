Laurent Paganelli a évoqué dans le Progrès son envie de voir l’AS Saint-Etienne retrouver le devant de la scène la saison prochaine.

« À Saint-Etienne, il faut s’appuyer sur la formation, garder les jeunes, cela représente déjà une bonne base. C’est un travail de longue haleine. Et puis surtout, ce qui est important c’est de conserver au club des gens du sérail. Un joueur comme Loïc Perrin c’est important qu’il demeure au sein du club. Il faut qu’il puisse transmettre son vécu, les valeurs inculquées par l’institution. C’est important que les joueurs s’imprègnent des priorités de l’ASSE », a indiqué le consultant de Canal+.

Et d’ajouter : « Ne pas donner d’objectif précis, c’est comme ne pas fixer de cap pour un navire. Il faut afficher des ambitions élevées et toujours conserver la tête haute pour essayer de les atteindre. C’est cela se comporter en compétiteurs. Et à l’ASSE on a toujours prôné la culture de la gagne. »