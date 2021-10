Le buteur uruguayen Ignacio Ramirez de l’ASSE ne plaît pas du tout au consultant de But!, Denis Balbir.

« On ne passe pas facilement d’un continent à un autre sans aucune adaptation. Forcément, c’est difficile. Malgré tout, son faible temps de jeu me semble illogique : soit on prend quelqu’un pour apporter quelque chose rapidement, soit on ne fait venir personne. Aujourd’hui, quand on pense à Ignacio Ramirez, on est dans l’interrogation. C’est compliqué de mettre un joueur en confiance sans l’aligner. S’il n’est pas aligné, c’est qu’il y a de bonnes raisons. S’il y a de bonnes raisons, c’est que les retours sont négatifs à son sujet. Dans ce cas-là, pourquoi l’avoir pris ? Pourquoi Ignacio Ramirez est à Saint-Etienne ? C’est toujours un grand danger de prendre quelqu’un dans des dernières secondes du mercato. Surtout sans l’avoir supervisé. Sur le dossier de l’attaquant, il y a surtout eu un vrai manque d’anticipation. L’excuse des finances, je peux l’entendre mais qu’on ne vienne pas me dire aujourd’hui qu’en réfléchissant en amont il n’était pas possible de se faire prêter un attaquant qui connaisse la Ligue 1. Ignacio Ramirez, c’était un énorme pari et pour l’instant, il paraît surtout trop risqué voir raté. Maintenant il reste encore pas mal de matchs et Ramirez peut toujours nous faire mentir… », a indiqué Denis Balbir pour But!.