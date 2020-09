De retour à un bon niveau depuis le début de saison, Romain Hamouma (33 ans) devait faire sa valise et ainsi quitter les verts au mercato. Mais quelques semaines après, il envisage de finalement prolonger son bail.

Interviewé dans “l’Equipe”, il a ouvert la porte à une prolongation de contrat, lui qui est sous contrat jusqu’en 2021 avec les verts.

“Je suis heureux d’avoir une clause de reconversion au club. Mais il ne s’agit pas de ma dernière saison car je me sens super bien. Je ne suis pas à la rue physiquement, j’ai gardé cette capacité à faire des différences et cette envie d’être sur le terrain pour aider mon équipe. J’en suis encore capable, si le club m’en donne la possibilité. On verra dans les semaines qui arrivent si j’ai la chance qu’il me prolonge. Sinon, je serai obligé de partir. Et une fois que je verrai que les autres joueurs vont plus vite que moi, alors j’arrêterai.”