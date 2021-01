Avant de recruter de nouveaux joueurs, les Verts veulent s’assurer de la prolongation de contrat de Romain Hamouma.

Alors que son contrat avec l’AS Saint-Etienne se termine en juin prochain, Romain Hamouma (33 ans) a reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Sans dévoiler la durée du bail proposé, Eurosport révèle que les Verts souhaitent prolonger leur attaquant en diminuant son salaire et en ajoutant des primes de performance plus intéressantes. Cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 18 rencontres de Ligue 1.

À la recherche de renforts cet hiver, l’ASSE devrait également s’activer une fois la signature de Romain Hamouma apposée sur son nouveau contrat. Le défenseur Edgar Ié et le buteur égyptien Mostafa Mohamed sont pour l’instant les deux cibles prioritaires de Claude Puel.