Ancien joueur de l’ETG, Cédric Cambon conseille aux Verts de se méfier de la deuxième saison de Pascal Dupraz.

Arrivé en sauveur du côté de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz a subi un coup d’arrêt ce week-end avec la défaite 4-2 des Verts à domicile face à l’Olympique de Marseille. Un faux pas qui n’étonne pas particulièrement Cédric Cambon, ancien joueur de Dupraz sous les couleurs de l’ETG, qui a pointé du doigt les limites du style de l’entraîneur Haut-Savoyard.

« Je ne suis pas étonné de ce qu’il fait à Sainté, c’est la personne idéale pour ce genre de situations, a confié Cambon. Il arrive à galvaniser un groupe, à remettre les têtes à l’endroit. Tous les joueurs de Saint-Étienne doivent aujourd’hui se dire qu’ils sont les meilleurs de L1. Mais les joueurs sont vite usés de son discours, ils attendent plus tactiquement pour progresser. Quand l’objectif est atteint, il n’y a plus de joueur cadre. On a le sentiment d’être trahis. Avant-dernier match de la saison 2014/2015, si on perd à domicile contre Saint-Étienne, on est relégués. Sa compo n’avait rien à voir avec ce qu’on avait bossé toute la semaine à l’entraînement. On a perdu ce match et on est descendus en L2. C’est un peu à son image, il pense tout maîtriser. Mais ce n’est pas toujours le cas. »