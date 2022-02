Impressionné par le niveau des Stéphanois, Kevin Gameiro ne se fait pas de soucis pour le club.

De passage en zone mixte ce week-end après le match nul de Strasbourg sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (2-2), Kevin Gameiro en a profité pour rendre hommage à des Verts métamorphosés depuis l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc de touche.

« Vu les conditions, on va prendre ce point là positivement. Il y a une très bonne équipe en face qui joue sa vie pour ne pas descendre en Ligue 2. Il faut apprendre pour ne pas refaire les petites erreurs du début de match et continuer à avancer pour aller gagner les prochains matchs. C’était un match ouvert, on est une équipe joueuse. Des fois, on a tendance à se découvrir un peu, ça fait partie du football, on veut toujours gagner les matchs. On essaie toujours de marquer le but qui nous permettra de gagner le match, c’est peut-être pour ça qu’on laisse quelquefois un peu d’espace. Sur certains matchs, on a trouvé un équilibre. Cette fois-ci, c’était un peu plus désordonné, même si on a bien contrôlé la première mi-temps. On continue d’apprendre et d’avancer pour bien finir la saison. »