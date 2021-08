Pour le moment auteur d’un mercato estival très calme, l’AS Saint-Etienne pourrait accélérer à quelques jours de la fermeture du marché. Les Verts sont sur un ancien joueur de la Juventus Turin.

Si l’on en croit les dernières informations de « But », le club du Forez est aujourd’hui en piste pour recruter l’international U21 croate, Sandro Kulenovic dès cet été. Ancien de la Juve ou encore de Rijeka, il évolue aujourd’hui Dinamo Zagreb et est estimé à un million d’euros. Le buteur de 1,91 m pourrait débarquer en France cet été et pourquoi pas renforcer l’effectif de Claude Puel. Affaire à suivre…