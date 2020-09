Entraîneur en chef de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel est revenu sur la situation actuelle au club et son divorce avec Stéphane Ruffier.

Sans grande surprise, le coach des verts ne souhaitent pas réintégrer le gardien dans son effectif et ne fera pas un pas vers lui non plus. Il campe sur ses positions.

“À un moment donné, il y avait une décision sportive qu’il n’a pas du tout acceptée. (…) Ce joueur s’est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent. J’ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d’avancer et avec lesquels j’ai envie de me projeter”, a confié le technicien stéphanois.