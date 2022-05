De passage en conférence d’après-match, Pascal Dupraz a fait le bilan du nul (1-1) accroché par ses hommes ce jeudi sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps.

« Ni satisfaction, ni regret. Il y a de la mesure plutôt. Nous sommes à la mi-temps de ce barrage. Auxerre et nous sommes en Ligue 1 et demie. Dimanche, il y aura une équipe qui se retrouvera en Ligue 1 et l’autre en Ligue 2. Nous aurions pu faire mieux en première période dans la finition et les sorties de balles pour faire mal aux Auxerrois. Il y a eu des temps forts que l’on ne maîtrise pas assez sur ce match. Nous avons perdu, face aux coups de boutoir d’Auxerre, le fil en seconde période au cours de laquelle j’ai été contraint de faire des changements rapides. Je signalerais qu’il y a une faute, à mon avis de Charbonnier, sur le but d’Auxerre. »

« Il faut bien récupérer, faire le bilan des forces qui sont en présence. Il faut trouver les ressorts psychologiques pour que notre équipe soit armée pour ce dernier combat. Car cela se jouera beaucoup dans les têtes également. Nous jouerons dans un stade Geoffroy-Guichard presque plein. Cela laisse augurer avec nos supporters de l’ambiance, dimanche, et ils joueront leur rôle de 12e homme. Factuellement, ce résultat est mieux qu’au coup d’envoi (la règle du but marqué à l’extérieur s’applique à ce barrage). »