«J’ai vu et j’ai senti que les joueurs avaient envie lors des 17 derniers matches. On doit s’améliorer, ils le savent. Mais j’ai hâte d’être mercredi, de jouer à Geoffroy-Guichard. J’invite tout ceux qui ont envie de venir nous voir à rejoindre les deux kops. Il est temps de se réconcilier et je compte sur les joueurs pour que les amoureux des Verts soient avec nous. Avec des attitudes comme celles d’aujourd’hui, je suis sûr qu’ils seront derrière nous», a déclaré le coach de 59 ans dans des propos relayés sur le site du club. Le rendez-vous est pris.