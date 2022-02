La situation s’annonce délicate pour les Verts avec déjà des départs planifiés en fin de saison.

Cette semaine dans les colonnes du Progrès, Loïc Perrin a fait le bilan du mercato hivernal de l’AS Saint-Étienne, riche en arrivées mais très pauvre en départs.

« Un échec de ne pas avoir réussi à plus réduire l’effectif ? C’était une volonté. Avec Assane (Diousse), par exemple, on l’a évoqué. Même si le coach apprécie son état d’esprit et le prend dans le groupe, il faut essayer de trouver le meilleur compromis. Pour ça, il faut discuter avec les joueurs, être clair. C’est ce qu’on avait fait avec Assane. Malheureusement, il n’a pas trouvé de nouveau projet mais il y a des mercatos, dans certains pays, qui ne sont pas terminés. Pas exclu que des joueurs puissent encore partir ? Peut-être même si aujourd’hui, il n’y a rien de concret » , a expliqué le coordinateur sportif de l’ASSE, qui prévoir surtout une grosse vague de départs en fin de saison.

« Est-ce qu’on pense aux 22 joueurs qui arrivent en fin de contrat ? On devrait normalement commencer à préparer l’effectif de l’année prochaine mais l’urgence de la situation rend les choses compliquées. Vont-ils tous s’en aller ? Pas forcément. On aura une discussion avec eux. Aujourd’hui, ils sont libres de s’engager où ils veulent. Peut-être que pour certains, c’est déjà fait même si on n’a pas l’info. »