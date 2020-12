Denis Bouanga a évoqué dans les colonnes de Onze Mondial le départ de Wesley Fofana lors du mercato d’été en direction de Leicester.

« J’étais déçu (quand Fofana est parti), car on se parlait beaucoup. On échangeait souvent ensemble. On était les deux joueurs qui avaient une valeur marchande assez haute. Comme lors de tous les mercatos, on savait que des clubs allaient s’intéresser à nous. J’ai été très sollicité au début du mercato, c’était ensuite plus calme », a indiqué le joueur de l’ASSE dans Onze Mondial.

Avant de poursuivre : « Et lui, ça s’est accéléré en fin de mercato. Le fait qu’il parte, ça m’a bien évidemment embêté. (Il coupe) En plus, on avait eu un réunion avec Ryad (Boudebouz), Adil (Aouchiche), Yvan (Neyou), Wesley (Fofana) et moi. On échangeait sur nos avenirs respectifs et on se disait : «Si tout le monde reste, on aura une belle équipe et on fera de grandes choses». Après, je comprends Wesley, c’était vraiment à quitte ou double pour lui. Parfois, il y a des choses que tu ne peux pas refuser dans la vie. Le train ne passe qu’une fois. »