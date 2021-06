Denis Balbir, consultant pour But! et suiveur des Verts, est très inquiet pour le mercato de l’ASSE cet été.

« L’an dernier, un dilemme s’était posé avec Wesley Fofana et Denis Bouanga. Si le deuxième – qui était courtisé après une bonne saison – est finalement resté, le premier a été vendu à Leicester City pour une grosse somme d’argent. Aujourd’hui, on parle encore d’une vente du Gabonais, qui sort d’une saison plus délicate, et c’est Lucas Gourna-Douath qui a pris la place de la promesse stéphanoise à forte valeur marchande. Que faire cet été pour les deux ? S’il y a un choix à faire, il faut garder le jeune. Gourna, c’est l’avenir. Si le talent et le potentiel sont là, il n’a pas encore eu le temps de prouver sur la régularité. Après les départs de Saliba et Fofana, il faut s’arrêter. Oui, Gourna représente sans doute aujourd’hui la plus belle valeur marchande du club mais rien ne dit qu’elle sera inférieure dans un an ou deux. Il faut qu’on le laisse s’épanouir en Ligue 1 en étant l’un des moteurs essentiels de l’équipe », a indiqué Denis Balbir dans les colonnes de But!.