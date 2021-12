Blessé au coude, Etienne Green sera forfait pendant au moins 5 longues semaines.

Alors que le prochain entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a pas encore été annoncé, une mauvaise nouvelle devrait déjà l’accueillir. Touché dans le premier quart d’heure samedi dernier à Reims (0-2), Etienne Green (21 ans) ne rejouera plus de l’année. « Les examens radiologiques passés depuis montrent que le gardien des Verts souffre d’une entorse interne avec une fracture non déplacée au niveau du coude gauche », selon nos confrères de L’Equipe. De quoi l’éloigner des terrains entre cinq et six semaines, soit jusqu’à la fin du mois de janvier.

En attendant, son jeune remplaçant Stefan Bajic (19 ans) sera aligné dans les cages de l’ASSE, notamment en Coupe de France ce dimanche après-midi, à Lyon Duchère (N2).