Actuellement 13e de Ligue 1, les Verts sont sur une série de 4 défaites consécutives. La goutte de trop pour Claude Puel.

Ce dimanche, l’AS Saint-Étienne a concédé sa 4e défaite consécutive en Ligue 1 sur la pelouse de Metz (2-0). Un nouveau faux-pas qui commence à inquiéter l’entraîneur, Claude Puel, qui s’est confié en conférence de presse.

« Metz mérite sa victoire. On fait un cadeau dès les premières minutes et ça nous fragilise. Ce sont des choses difficilement acceptables qui permettent à l’équipe adverse de prendre confiance. C’était pourtant important de bien commencer, de mettre une bonne intensité. On a mis du temps à refaire surface, on a été sur le reculoir et on n’a pas osé, on n’a pas tenté. C’était mieux dans le dernier quart d’heure. En deuxième période on n’a pas su mettre assez d’intensité. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions mais ce n’est pas satisfaisant car on n’a pas su se montrer conquérant. C’est une déception mais l’équipe est fragilisée par pas mal de déboires. Il faut faire le dos rond mais il ne faut pas accepter d’être en dedans sur l’agressivité. On peut excuser certains manques, mais il faut faire beaucoup plus. On doit retrouver ces vertus qui nous permettent d’être beaucoup plus conquérants. »