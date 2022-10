Alors que beaucoup de clubs se séparent de leur coach en ce début de saison, certains pourraient être tentés par un certain Claude Puel. Mais le coach libre, ne veut pas aller n’importe où.

« J’ai refusé pas mal de propositions qui pouvaient m’éloigner de trois championnats majeurs et que je trouve intéressants. Mon objectif est de rester en Europe, essayer de rester dans des possibilités avec des moyens financiers, de joueurs, pour faire du haut niveau. Je n’ai pas l’énergie pour rebâtir et refaire quelque chose dans l’incompréhension. Alors qu’on est en mission pour sauver un club, on se fait descendre. Ça, j’ai donné.

Donc je repartirai avec un club ou une sélection parce que j’arrive à un âge où je suis plus ouvert à ce genre de perspectives. Mais je n’irai pas sans moyen. Je serai exigeant et si je ne ressens pas le truc, comme je ne l’ai pas ressenti dans différentes propositions, je resterai à la maison », a révélé Puel pour Winamax.