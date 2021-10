Outre les résultats de l’équipe, Claude Puel va devoir changer son comportement auprès des supporters pour rester à la tête de l’ASSE.

Dernier de Ligue 1 après 9 journées, Claude Puel a sauvé sa place sur le banc de l’AS Saint-Étienne juste avant la trêve en arrachant le point du nul (1-1) à la 95e minute de jeu dans le derby face à l’Olympique Lyonnais. Un bon résultat de la part des Verts, mais encore loin d’avoir effacé le début de saison calamiteux de l’équipe. Pour l’ancien Stéphanois Patrick Guillou, Claude Puel a encore du chemin à faire pour se remettre Geoffroy-Guichard dans la poche.

« Quand je vois que les supporters réclament l’ensemble des joueurs et du staff à la fin du match, et qu’il n’y a que les joueurs qui doivent rendre des comptes aux Magic Fans contre Nice… Le coach n’est pas venu et ça, ça ne passe pas inaperçu dans le vestiaire. Les grands entraîneurs qui ont réussi ont été ceux qui étaient fédérateurs, mais aujourd’hui, les Verts ont un entraîneur qui divise, même au niveau du public. »