Présent en conférence de presse avant de rencontrer les Girondins de Bordeaux ce samedi, (21h), Claude Puel veut voir du changement. Il espère que cette triste position au classement soit synonyme d’électrochoc.

Les Verts poursuivent leur mauvaise dynamique de la saison dernière dans ce tout nouvel exercice 21/22. Toujours sans victoire depuis le début du championnat, les hommes de Claude Puel n’ont engrangé que trois petits points, 3 nuls et 2 défaites, après 5 journées en Ligue 1. Un bilan comptable loin d’être suffisant. Dix-neuvième, l’AS Saint-Etienne est à l’agonie. Une situation que regrette tout particulièrement l’expérimenté technicien des Verts : « C’est un mauvais départ, c’est à nous d’y faire face et de le corriger. Les trois premiers matches étaient intéressants même si on aurait pu être mieux récompensés, en particulier celui contre Lens. Les deux derniers matches, en revanche, n’ont pas été suffisants, notamment notre première mi-temps à Marseille et notre deuxième mi-temps à Montpellier. Sur ces deux matches à l’extérieur, on n’a pas été assez performants. »

Sans réelle solution à son arc, Claude Puel espère que cette place de relégable galvaniser ses hommes tel un électrochoc : « Être relégable, ça ne fait pas plaisir. Mais cela peut nous aider à réagir et à sortir de là au plus vite. » Il a conscience que la suite du calendrier est difficile, mais pense que cela motivera davantage ses joueurs : « On va jouer Bordeaux, qui est dans la même situation que nous, ça va être un match de costauds. Puis on va enchaîner contre Monaco, Nice, Lyon… Mais je préférerais toujours ce genre de matches, à gros enjeux, car c’est de la compétition et nous sommes des compétiteurs. On va relever ces challenges-là. »