Gardien titulaire de l’AS Saint-Etienne Paul Bernardoni a vécu une soirée cauchemardesque hier contre le FC Lorient. Le portier stéphanois a encaissé 6 buts et n’a rien pu faire pour éviter le naufrage de son équipe 6 buts à 2 contre les Merlus.

Tout comme pour Denis Bouanga, le gardien des Verts a du mal à se remettre de la défaite et tient à s’excuser auprès des fans. « C’est un coup dur. On a perdu une finale mais il reste 21 points à prendre. Il va falloir se remettre la tête à l’endroit. Si on continue à jouer comme ça va laisser des traces. Je sais qu’on a des hommes dans ce vestiaire, on sait pourquoi on a perdu. On n’était plus ensemble, on s’est éparpillé. Il y a beaucoup de frustration. On comprend les supporters, ils sont autant que frustrés que nous. On s’en excuse mais les excuses ça ne suffit pas il faut des actes sur le terrain. » A expliqué Bernardoni. Saint-Etienne jouera son prochain match à domicile samedi prochain à 17 heures contre le Stade Brestois.