Ce week-end, Pascal Dupraz a déclaré sa flamme à… Romain Hamouma.

Tombeur de Clermont (2-1) ce week-end, l’AS Saint-Étienne poursuit sa remontée au classement. Après la victoire des Verts, le coach Pascal Dupraz a encensé son maître à jouer. « Romain Hamouma, je suis heureux de coacher un joueur comme lui. Il me snobait quand je le voulais en CFA à Croix de Savoie. Il a fallu que je vienne à lui. C’est un joueur génial », a confié l’entraîneur.

Même son de cloche dans l’autre sens avec les récentes sorties de Romain Hamouma. « Le coach a un bon relationnel avec les joueurs. Il est proche de nous. Il fait tout pour mettre tout le monde en confiance. C’est bien. On a besoin de ça. En ce moment, on arrive à renverser les matches. C’est un état d’esprit. Le coach insiste beaucoup sur le collectif et on est derrière lui. On apprécie son discours. »