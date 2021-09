Denis Balbir a donné son avis dans But! sur la nouvelle recrue des Verts, Ignacio Ramirez.

« Sur la fin du Mercato la semaine dernière, l’ASSE a trouvé son attaquant en misant sur Ignacio Ramirez (Liverpool FC). C’est un énorme pari. On parle d’un jeune joueur qui vient de loin, qui débarque directement d’Uruguay, un championnat particulier… Claude Puel va sans doute essayer de le façonner. Il y a des joueurs aguerris autour de lui pour l’aider. Je pense à Wahbi Khazri, à Romain Hamouma qui sera le futur entraîneur des attaquants et, à ce titre, peut déjà commencer sa mission de conseils… Concernant Ramirez, bien malin qui peut aujourd’hui émettre un avis sur ce joueur. Pour l’instant, c’est un point d’interrogations », a indiqué le consultant.

Et d’ajouter : « Dans tous les cas, Ignacio Ramirez aura un peu la pression. Depuis Pierre-Emerick Aubameyang et Brandao, Saint-Etienne ne connait pas de numéro 9. S’il aurait pu devenir – pour moi – l’un des grands buteurs de l’ASSE, Robert Beric a été fauché en pleine ascension et depuis c’est le calme plat. Ignacio Ramirez aura besoin de toute sa confiance et de sa réussite actuelle pour réussir. Ce que Ramirez peut et doit apporter aux Verts ? Tout le monde le sait : des buts, tout simplement. Un attaquant est jugé sur ça. En espérant que les ballons lui arrivent… Que l’on vienne d’Uruguay, de Norvège ou d’ailleurs, c’est difficile de faire tout tout seul quand on est attaquant. »