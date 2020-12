Mostafa Mohamed, qui refuse de s’entraîner depuis quelques jours, pourrait perdre gros dans l’histoire.

Depuis déjà plusieurs jours, le nom de Mostafa Mohamed revient avec insistance du côté de l’AS Saint-Étienne. Seul problème, l’attaquant de 23 ans pourrait bien faire capoter son futur transfert en Ligue 1 à cause de ses écarts de comportement. En effet, l’Égyptien refuse de s’entraîner depuis que le club de Zamalek a rejeté une offre de 3,5 millions d’euros de la part des Verts. Son club réclame au moins 5 millions d’euros pour le laisser filer cet hiver.

Une situation qui agace tout particulièrement le directeur sportif Ashraf Kassem. « Je ne sais pas si Mostafa Mohamed sera présent à l’entraînement mardi », confiait le dirigeant en début de semaine, dans des propos relayés par le site de Kingfut. « Jouer à l’étranger est un rêve légitime pour tout joueur, mais sa façon de faire n’est pas acceptable. Déserter l’entraînement n’est pas la solution. Il doit se concentrer uniquement sur le terrain. (…) Mostafa a besoin de quelqu’un qui puisse lui donner des conseils et le mettre sur la bonne voie et c’est ce que nous essayons de faire. C’est un grand joueur et le meilleur attaquant d’Egypte. »

Bref, ce transfert s’annonce beaucoup plus compliqué que prévu, surtout que l’ASSE va devoir se méfier de la concurrence du FC Nantes, de Braga, de Galatasaray et du Rayo Vallecano dans ce dossier.