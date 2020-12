Denis Balbir, éditorialiste sur l’actualité des Verts, a commenté le voyage de Bernard Caïazzo aux Emirats pour évoquer les « opportunités d’investissements à Saint-Etienne ».

« La fin de semaine a aussi été marquée par la visite de Bernard Caïazzo aux Emirats pour discuter « d’opportunités d’investissements à Saint-Etienne » avec le Dubaï Sports Council. Un voyage très commenté. Si ça aboutit, les supporters crieront au génie. Si ce n’est pas le cas, on va dire que l’opération « com’ » ne servait à rien. Il faut bien avoir à l’esprit que le football français est dans une situation économique difficile et que toutes les actions allant dans le sens de la pérénité de l’ASSE sont bonnes à prendre. Dans ces périodes, c’est normal d’aller draguer des économies plus florissantes que la nôtre. On se plaint souvent que les deux présidents ne font rien, que l’un soit davantage un supporter qu’un gestionnaire, que l’autre, qui est un financier, reste chez lui ou à Paris », a indiqué Denis Balbir dans But!.