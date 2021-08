Pour Denis Balbir, l’ASSE manque d’une arme offensive pour cette nouvelle saison.

« Samedi, l’ASSE a enchaîné un troisième match nul en trois journées à Geoffroy-Guichard face au LOSC (1-1). Les résultats se suivent et se ressemblent. Ils laissent un sentiment mitigé. Dans la manière, c’est un peu différent. Cette saison, les Verts savent agir, comme ils l’ont fait à Lens, ou réagir comme ce fut le cas contre Lorient et donc Lille. On va dire que l’équipe est en progrès par rapport à un passé récent où l’ASSE ne fonctionnait presque qu’en réaction », a indiqué le consultant de But!.

Et d’ajouter : « En revanche, offensivement il faudrait un numéro 9. Samedi, l’ASSE a été stérile contre les Dogues. Pour voir une frappe cadrée, il a fallu attendre Mahdi Camara à la 61e minute. La qualité est là dans la préparation des actions mais elle est inégale de week-end en week-end. Quant à la finition, c’est un problème récurrent. Saint-Etienne manque d’un Burak Yilmaz. J’adore Hamouma, j’ai de l’estime pour Khazri – qui est en bonne forme – ou pour Bouanga mais ce ne sont pas des « tueurs » dans la surface. Chez les Verts, personne n’offre la garantie de 10 – 15 buts par saison. »