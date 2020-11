Les Verts se sont inclinés dans le derby du Rhône-Alpes face à l’OL (2-1) pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Une défaite qui ne fait pas peur à Bixente Lizarazu pour la suite de la saison.

« Quand on regarde de l’extérieur, on se dit : ‘Wahou, six défaites de suite, c’est lourd.’ Mais dimanche, j’ai vu un entraîneur survolté qui, en permanence, conseillait ses hommes. Les joueurs ont été à l’écoute, attentifs, sans jamais lâcher. Cela prouve que Claude Puel tient son groupe. L’ASSE a changé de projet sportif et cela demande du temps. Il peut y avoir des ratés sur le court terme : quand tu passes d’un projet sportif à un autre, c’est un passage obligatoire. Si c’est pour construire des fondations solides et faire progresser le club, je trouve ça cohérent. Je pense que ça peut marcher », a indiqué l’ancien international français au Progrès.

Avant de poursuivre sur Claude Puel : « Claude n’a pas peur de la difficulté. Ce n’est pas ça qui va le déstabiliser. Il a pleinement conscience du chantier. À Saint-Etienne, c’est plus qu’un entraîneur. Il est au Directoire et le projet a été validé par les dirigeants. Il a la capacité de faire front, de se maintenir en se disant que, l’an prochain, l’équipe aura plus de marge. Mais si l’ASSE montre les mêmes qualités et le même état d’esprit qu’à Lyon, je ne pense pas qu’elle restera dans cette zone au classement ».