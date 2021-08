Denis Balbir s’est exprimé sur la saison qui attend l’AS Saint-Etienne et prévient les supporters pour la saison à venir. Il prédit beaucoup de galères et de difficultés pour les Verts.

« On s’inquiète toujours quand l’équipe perd. Si l’A.S.S.E avait gagné, les choses auraient été différentes. Quand on perd, l’analyse est toujours un peu décevante. Il y a un sentiment mitigé après cette rencontre. C’est un match de préparation face à un promu qui a gardé l’ossature de son équipe de la saison passée avec un grand buteur : Mohamed Bayo. On ne peut pas dire que la défaite est anecdotique, mais parfois, une défaite permet de rester concentré avant le démarrage de la Ligue 1. Les supporters savent que la saison sera difficile. Le staff est conscient des lacunes de l’effectif. » S’est-il confié auprès de « But football club. »