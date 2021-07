L’ancien milieu de terrain parisien a expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre les Verts la saison dernière plutôt que le LOSC.

En fin de contrat avec le PSG l’an dernier, le jeune Adil Aouchiche a finalement pris la décision de signer avec l’AS Saint-Etienne. Un choix difficile pour l’international Espoirs qui explique dans les colonnes du magazine Onze Mondial avoir longtemps hésité avec la proposition du LOSC.

« En toute transparence, mes deux derniers choix étaient Lille et Saint-Etienne. C’étaient deux projets similaires, intéressants pour moi. Et ça s’est joué à peu de choses, peut-être à une parole du coach. Saint-Etienne est un club mythique avec un stade incroyable. Savoir que j’allais jouer tous les week-ends au Chaudron m’a donné envie. Ce sont de petits détails qui m’ont fait pencher vers Saint-Etienne. Lille est un très bon club. J’aurais pu devenir champion de France (rires). Mais j’aurais peut-être moins joué… On ne peut pas lire l’avenir. Cela s’est fait comme ça. Je suis très content à Saint-Etienne. »