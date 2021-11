Claude Puel est sous le feu des critiques. Le coach de l’ASSE, qui ne parvient pas à avoir des résultats en ce début de saison, est fortement contesté, notamment de la part des supporters des Verts. Mais l’ancien joueur international français, Thierry Henry, l’a lui soutenu, dans une interview accordée au JDD.

« À Montréal, c’était bien parti puis, boum, Covid. (…) Je me suis retrouvé dans une situation assez bizarre. Ça n’a rien retiré de mon envie de coacher mais… Ce que vit Claude Puel à Saint-Etienne, par exemple, les gens s’en foutent. Jamais on ne se demande comment va le coach. La pression sur un coach est terrible. Du supporter, de la direction, des joueurs et de leur ego… Je ne cherche pas d’excuse – le mec qui se lève à 6 heures pour bosser, c’est la vraie pression, c’est juste pour dire que je ne suis jamais entré dans le bureau d’un coach pour lui demander comment il allait. Joueur, je voulais savoir ce qu’il allait m’apporter et ce qu’il allait apporter à l’équipe, basta. C’est dur d’être coach, tu es bien seul. »

L’AS Saint-Étienne est dans de sales draps. À l’heure de la trêve internationale, le club se classe 19e de la Ligue 1.