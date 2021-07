L’ASSE va-t-il perdre l’un de ses cadres ? Jessy Moulin, qui joue pour les Verts depuis 20 ans, pourrait quitter le club très prochainement. En effet, le gardien aurait été aperçu à Troyes ce samedi, où il devrait très prochainement s’engager.

D’après les dernières informations de l’Équipe, Jessy Moulin a déjà pris sa décision : le gardien va s’engager avec l’ESTAC, pour un contrat de deux ans. C’est pour cette raison que Jessy Moulin était à Troyes, ce samedi.

Claude Puel s’était exprimé à ce sujet, ce samedi soir, après la victoire de son équipe face à Grenoble (2-1): « Il est en train d’étudier une proposition avec un autre club. Nous avons eu une petite discussion et c’est lui qui décidera. Il est à un âge où je ne vais pas l’empêcher soit d’être à fond avec nous, soit d’épouser un autre projet. On est à sa disposition. Tant que les choses ne sont pas officielles, on ne les acte pas ».