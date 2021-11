Déjà en difficultés la saison dernière, l’AS Saint-Etienne est désormais au bord du gouffre en Ligue 1 en étant 19ème du championnat. Vivement critiqué par les supporters et annoncé sur le départ par de nombreux médias, Claude Puel s’en moque. Il a un objectif à atteindre et il n’abandonnera pas avant de l’avoir réalisé.

Dix-neuvième en Ligue 1 avec 9 petits points au compteur, la situation est critique pour l’AS Saint-Etienne qui doit vite rebondir pour s’éloigner de la zone rouge et éviter une saison galère. Au fond du gouffre il y a encore quelques semaines, la donne a quelque peu changée avec la récente victoire des Verts contre Clermont, (3-2). Un premier succès en championnat qui pourrait bien en appeler d’autre. Considéré comme étant le seul coupable de cette situation délicate, Claude Puel répond à ses détracteurs dans un entretien vérité.

« Si j’estime les critiques des fans injustes ? Ce serait commencer à avoir des états d’âme, perdre de la combativité et de l’influx. Si j’étais là-dedans, cela ferait longtemps que je serais parti ou fait le nécessaire pour être renvoyé. Je n’ai jamais été carriériste. J’ai un contrat, je suis pro et je donne pour le club qui m’a fait venir. Je ne veux pas avoir de pensées négatives. Je suis dans mon trip. En mission. Pas là pour une gloriole personnelle. Il faut y arriver. Le contexte supporter est un élément supplémentaire à prendre en considération mais sans dévier de la trajectoire. Sur la sellette ? Je ne fonctionne pas comme ça. C’est vrai qu’il y a beaucoup de pression autour du club. Elle ne me fera pas dévier de ce que j’estime être le plus important pour le club. J’ai dit aux joueurs : ‘On aimerait tous jouer le haut du tableau. Mais on a une noble cause et j’aimerais dire qu’on l’a réussie en fin de saison« , a déclaré Claude Puel dans un entretien accordé à L’Equipe de ce jeudi.