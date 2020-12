L’ASSE affronte ce mercredi soir pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1 les Girondins de Bordeaux. Mais avant ça, le coach des Verts Claude Puel réagit aux rumeurs sur son joueur Panagiotis Retsos.

« Je ne vais pas commenter les inepties venues de l’étranger. Panos a enchaîné des matches sur une courte période, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plusieurs mois. L’enchaînement des rencontres a déclenché une inflammation au niveau du pubis. Dans un tel cas, on n’est jamais sûr de la date de reprise. Il est très professionnel et il nous manque beaucoup car il est venu pour pallier le départ de Wesley Fofana. (…) Ce qu’il fera sur le terrain lors des prochaines séances d’entraînement dictera la suite« , a déclaré le coach pour le site du club.

Pour rappel, Panagiotis Retsos a rejoint l’effectif de Saint-Étienne au dernier mercato d’été en tant que remplaçant de Wesley Fofana via un prêt d’une saison avec option d’achat. Le contrat du joueur de 22 ans court jusqu’en juin 2022 avec le Bayer Leverkusen.