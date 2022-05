Prétendant au trophée de plus beau but marqué en Ligue 1 cette saison, Wahbi Khazri a été devancé par la réalisation de Bamba Dieng. Une petite injustice pour Djibril Cissé.

« Je n’aurais pas donné le prix du meilleur but à Bamba Dieng mais plutôt à Wahbi Khazri. Il a mis un but que l’on fois très rarement. Bamba Dieng a mis un super but mais c’est un geste d’attaquant que l’on avait l’habitude voir une à deux fois par saison. Le lob de Wahbi Khazri c’est rare. Je ne sais même si j’ai déjà vu un but d’aussi loin. Franchement j’avais un penchant pour le but de l’attaquant Stéphanois car il faut énormément de qualités techniques« , a déclaré Djibril Cissé au micro d’Aris Djennadi, journaliste Sport.fr, présent sur place lors de la remise des trophées UNFP.

Leader offensif de l’AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri a inscrit un but qui restera gravé dans l’histoire de la Ligue 1 comme étant la réalisation la plus lointaine avec 68m de distance. Un but marqué lors de la douzième journée de Ligue 1 face au FC Metz.