Entraîneur de l’AS Saint-Etienne Laurent Battles était en conférence de presse ce mercredi midi pour sa présentation. Il a dévoilé ses ambitions pour la saison à venir et il ne fait pas de langue de bois. Il compte bien faire remonter les Verts en Ligue 1.

Durant ce premier passage devant les médias, l’ancien joueur de l’ASSE s’est confié sur le mercato et il dévoile la stratégie pour remonter le plus vite possible dans l’elite. « On regarde des joueurs qui connaissent bien le championnat. Y compris le haut du tableau. On va essayer de construire une équipe compétitive et cohérente. Avec des joueurs qui parlent « positif ». Le projet de jeu est très important pour moi. Il ne se fait pas sur une année. La trève hivernale pourra nous permettre de travailler encore plus pendant cette période. Ceci peut etre bénéfique pour affiner notre travail. Physiquement on travaille de la meme façon. J’essai de rencontrer les joueurs un par un. Tout le monde travaille de manière cohérente. J’attends beaucoup de travail de chacun. » Déclare-t-il.

Avant de pousruivre : « Des joueurs veulent partir, d’autres veulent rester. J’ai demandé un état d’esprit de travail. Ce que je peux observer dans les séances. Je veux de la cohérence. Si je n’en vois pas je prendrai les décisions que je dois prendre. Aujourd’hui je n’ai pas de soucis avec les joueurs. Il y a un inventaire à faire. Il y a des joueurs très interessants pour nous. On ne peut pas avoir un bon centre de formation et ne pas s’en servir. On aimerait avoir 14 joueurs de L1-L2 et completer jusqu’à 21 avec des jeunes. Les meilleurs jeunes de la prépa rentreront dans l’effectif. Il y a des casiers vides dans le vestiaire. A eux d’aller les chercher. On n’amènera pas tous les joueurs à la Plagne. On veut amener 22 à 24 joueurs. On ne part pas en colonie de vacances. On veut être cohérent. Encore une fois. » Rappelons que Saint-Etienne a notamment perdu Wahbi Khazri et Arnaud Nordin qui ont signé à Montpellier depuis le début du mercato estival. Au rayon des arrivées, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ont été recruté.