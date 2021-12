Présent dans la short-list des dirigeants stéphanois et placé comme principal favori à la succession de Claude Puel à la tête de l’AS Saint-Etienne, David Guion a refusé la proposition de prendre la tête des Verts. En réaction, l’ASSE a pris la décision de placer Julien Sablé dans le rôle d’intérimaire.

L’avenir de l’AS Saint-Etienne s’annonce bien sombre tant sur le plan sportif que financier alors qu’une nouvelle désillusion vient d’être enregistré à la tête du club. Mis à pied par la direction de l’ASSE, Claude Puel ne restera pas longtemps manager général des Verts et les dirigeants stéphanois sondent déjà de potentielles remplaçant afin de vite démarrer une nouvelle dynamique. Selon les récentes informations de L’Equipe, Pascal Dupraz et David Guion étaient les grands favoris pour prendre la succession de l’expérimenté technicien français pendant que Julien Sablé reprenait le poste en intérim. Des détails que remet en cause aujourd’hui le quotidien français alors que la situation a évolué.

Nouvelle déconvenue pour l’AS Saint-Etienne. A la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la succession de Claude Puel, la direction stéphanoise s’est résigné pour David Guion. Approché, l’ancien technicien du Stade de Reims aurait refusé les avances des Verts. Des discussions ont récemment eu lieu entre les deux parties dans lesquelles le Français aurait demandé de venir avec plusieurs de ses adjoints tout en exigeant des recrues dès cet hiver. Des demandes que l’AS Saint-Etienne ne peut pas satisfaire pour raisons économiques. Les négociations seraient désormais clauses.