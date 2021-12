En vente depuis déjà plusieurs mois, l’AS Saint-Etienne ne semble pas trouvé chaussure à son pied. Si plusieurs investisseurs dont des Russes, ont d’ores et déjà affiché leur intérêt, voir le club partir entre les mains d’étranger serait une mauvaise pour Serge Bueno. L’homme d’affaires en a profité pour officialiser sa candidature à la reprise du club.

Le feuilleton de l’année est à mettre au crédit de l’AS Saint-Etienne alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherche encore et toujours un investisseur capable de prendre leur succession. Si une offre russe a récemment été mise en avant, la situation pourrait bien être totalement différente. Nouveau candidat au rachat, Serge Bueno, dirigeant de Smart Good Things, sponsor du club stéphanois, ne veut surtout pas voir un club historique passer sous pavillon étranger.

« Parce que c’est le club de mon enfance, parce que c’est le club qui a décomplexé le football en France dans les années soixante-dix. On ne va pas laisser filer ce club, ce patrimoine, qui est le phare de la ville, le phare du département. Il n’y a pas un actionnaire unique, mais plusieurs, dont des fonds d’investissement. Nous ferons également appel au grand public. […] Notre offre sera supérieure au montant de la caution bancaire (de 100 M€, ndlr), car le club a besoin de plus pour sortir de l’ornière et s’installer durablement en L1« , a déclaré Serge Bueno dans les colonnes du Progrès.